ATV (KN.12.1) – ZATERDAG 26 JANUARI 2019

07:00 CNN Nieuws

07:37 Logos International

08:35 Puppy Dog Pals

09:00 Caribbean Newsline

09:35 Power Rangers Super Ninja Steel

10:00 Andi Mack

10:30 The Final Table

11:30 The Amazing Race Canada

12:20 Tv.film: Planet Hulk

13:50 Doc.: Wild Wales

15:00 De Levende Steen Gemeente

15:30 Jessie

16:00 Mac Gyver

16:50 Batman

17:30 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:45 Jacks Tours progr

18:50 Sranan Tori : 1 en 1 is 3 : ‘Ondank Is ‘s Wereldsloon’

19:30 Entertainment: Luther Vandross Live At Wembley

21:00 The Rubing Health Foundation

21:20 Single Parents

21:55 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 The Sinner

22:50 Tv.film: Close

00:30 ATV Nieuws

01:05 Aftermath

01:50 Tv.film: The Girl With All The Gifts

03:45 Tv.film: Overdrive

05:20 Crowded

05:45 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(Wijzigingen Voorbehouden)