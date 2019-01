ATV KN.12.1 Donderdag 24 Januari 2019

7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Fitness: Shaun T Insanity Sweat Intervals

8:45 Future-Worm

9:00 Caribbean Newsline

9:35 Mickey And The Roadster Race

10:00 Tv.film: Logan Lucky

12:00 CNN Nieuws

12:40 Kinderfilm: Over The Hedge

14:05 Super Hit Classics

15:00 Doc.: Beaver Las Vegas Saving The Trip

16:00 Darkwing Duck

16:45 The Coolest Places On Earth

17:15 This Is The Day Of Victory For You

18:00 ATV Nieuws

18:50 ATV Sports

19:45 Whazzz Up ???

20:25 Liv And Maddie

21:00 Panorama

21:55 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 Daredevil

23:00 12 Monkeys

23:45 Caribbean Newsline

00:15 ATV Nieuws

00:50 Station 19

01:35 Tv.film: No Way Back

03:10 Tv.film: The Last Survivors

04:45 Evil Lives Here

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(Wijzigingen Voorbehouden)