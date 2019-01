07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:30 Suri Tunes

17:30 Kinderfilm:G-Force

19:00 ATV Nieuws

19:45 Chef’s Table

20:35 How It’s Made

21:00 Girlfriends’ Guide To Divorce

22:10 Caribbean Newsline

22:40 The Long Song

23:40 Riviera

(Wijzigingen Voorbehouden)