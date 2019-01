Dinsdag 22 Januari 2019 (KN.12.1)

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness:Shaun T Insanity Sweat Intervals

08:45 Adventure Time

09:00 Caribbean Newsline

09:35 ATV Sports

10:25 Tv.film:Johnny English Strikes Again

12:00 CNN Nieuws

12:45 The Rubing Health Foundation

13:01 Kinderfilm:Lego Scooby Doo Blowout Beach Bash

14:18 Super Hit Video:Super Intro Clips

15:15 Death Of A Sea Monster

16:05 Bob Marley Live At The Rainbow

17:15 Naruto

17:45 Teen Titans

18:00 ATV Nieuws

18:45 One Day At A Time

19:16 The Way We Lived

20:10 The Mind Of A Chef

21:07 Liv And Maddie

21:30 Player Attack

22:06 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:15 Shooter

23:00 Caribbean Newsline

23:31 Insecure

00:03 ATV Nieuws

00:40 Jessica Jones

01:31 Tv.film:Mad Money

03:16 Tv.film:King Lear

05:15 The Deep

06:01 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)