Zaterdag 19 Januari 2019 (KN.12.1)

07:00 CNN Nieuws

07:37 Logos International

08:38 Puppy Dog Pals

09:03 Caribbean Newsline

09:35 Masterchef Junior Celebrity Showdown

11:01 Power Rangers Super Ninja Steel

11:25 Andi Mack

11:55 The Amazing Race Canada

12:43 Tv.film:Here Comes The Grump

14:23 Batman

15:02 De Levende Steen Gemeente

15:30 Liv And Maddie

16:00 Cobra Kai

16:40 50 States 50 Stories What You Share In 2014

17:30 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:40 Wings

20:10 Lady GaGa:Sydney Monster Hall

20:56 The Rubing Health Foundation

21:15 Single Parents

21:50 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:00 The Sinner

22:45 Tv.film:SGT. Will Gardner

00:55 ATV Nieuws

01:31 Aftermath

02:15 Tv.film:Jack Reacher Never Go Back

04:15 Tv.film:Sukiyaki Western Django

06:00 Crowded

06:30 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)