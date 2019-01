Vrijdag 18 Januari 2019 (KN.12.1)

7:00 CNN Nieuws

7:36 Steven Reyme Ministries

8:10 Fitness:Hard Body

9:00 Caribbean Newsline

9:37 Atomic Puppet

10:00 MasterChef U.S.

10:45 Teen Titans

11:00 ATV Sports

12:00 CNN Nieuws

12:36 Middagfilm:Annie

14:35 Super Hit Top 10

15:06 Whazzz Up?

15:41 Jessie

16:10 Transformers:Cyberverse

16:36 Ultimate Beastmaster

17:37 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:45 The Good Doctor

19:36 How It’s Made

20:05 Tv.film:The Matchbreaker

22:00 Trekking:PayDay/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:10 Tap A Bankstel

23:11 Shark Tank

00:02 Caribbean Newsline

00:33 ATV Nieuws

01:10 Eyewitness

01:50 Tv.film:Armed

03:51 Tv.film:Boundaries

05:36 Star Trek Discovery

06:30 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)