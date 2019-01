ATV KN.12.1 Donderdag 10 Januari 2019

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness:Zumba Toning

08:45 Teen Titans

09:00 Caribbean Newsline

09:35 Jessie

10:00 Tv.film:Hook

12:25 Kinderfilm:Incredibles 2

14:25 Super Hit Classics

15:21 Batman

15:50 Amelia Earhart:The Lost Evidence

17:20 This Is The Day Of Victory For You

18:00 ATV Nieuws

18:45 ATV Sports Jaaroverzicht 2018

20:20 Update Dalian IV (afl 3)

20:31 Whazzz Up ?

21:30 Panorama

22:20 Trekking:Tek.2/Double tek.2/Match.3/High.5

22:35 Daredevil

23:25 12 Monkeys

00:10 Caribbean Newsline

00:40 ATV Nieuws

01:15 Station 19

02:00 Tv.film:Playing It Cool

03:35 Tv.film:Cleanskin

05:25 Evil Lives Here

06:10 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(Wijzigingen Voorbehouden)