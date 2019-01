ATV (KN.12.1) – ZONDAG 06 JANUARI 2019

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Puppy Dog Pals

08:35 Tangled The Series

09:00 Kinderfilm:The Jestson And WWE

10:30 Erzberg Rodeo

11:00 Inside Westcoast Customs

12:00 Fish Finder

12:30 Mens Skateboard

13:45 GNCC Maxxis General

14:10 Maranatha Ministries

15:10 Anthony Bourdain:Parts Unknown

16:10 Anne (With An E)

16:55 Stuck In The Middle

17:25 Raven’s Home

18:00 Revue:Binnenlands Weekoverzicht

18:35 Young Sheldon

19:00 Gardeners World

20:10 Running Wild With Bear Grylls

21:10 Tv.film:Endless Love

22:55 Tv.film:Balls Out:Gary The Tennis Coach

00:30 Bull

01:15 Tv.film:Gang Money Run

02:45 Miracle In The Desrt

03:40 Lucifer

04:25 Quantico

05:10 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)