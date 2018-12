7:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

14:00 Voetbal:Telesur-SVB Eerste Divisie Competitie:Robin Hood x A Coconut

16:30 America’s Got Talent:A Holiday Of Champions

17:20 Little Big Shots

18:05 Coca Cola Christmas In The Park

19:00 Tv.film:This Is Our Christmas

20:25 Uefa Europa League Magazine

21:20 Most Shoking Christmas TV Moments

23:00 Trial & Error

23:25 Genius

00:20 How To Get Away With Murder

(Wijzigingen Voorbehouden)