DINSDAG 18 DECEMBER 2018 // ATV(KN.12.1)

Tijd ATV (KN.12.1) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

dinsdag 18 december 2018

7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Fitness:Hard Body

9:00 Caribbean Newsline

9:35 ATV Sports

10:25 Tv.film:Christmas Logde

12:00 CNN Nieuws

12:35 The Rubing Health Foundation

13:00 Tv.film:Jingle All The Way 2

14:35 Super Hit Video:Super Intro Clips

15:35 Atomic Puppet

16:00 Kinderfilm:Barbie:A Perfect Christmas

17:25 How It’s Made

18:00 ATV Nieuws

18:51 The Great Christmas Light Fight

19:41 Holiday Baking Championship

20:23 Holiday Baking Championship

21:15 Player Attack

22:00 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/match.3/High.5

22:10 Shooter

23:00 Caribbean Newsline

23:30 Insecure

24:10 ATV Nieuws

00:45 Jessica Jones

01:40 Tv.film:An Inspector Calls

03:10 Tv.film:Kill Me Three Times

04:40 The Blue Planet II

05:40 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(Wijzigingen Voorbehouden)