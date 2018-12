MAANDAG 17 DECEMBER 2018 // ATV(KN.12.1)

TIJD Altijd een goed idee

maandag 17 december 2018

07:00 CNN Nieuws

07:35 Roep van de Bruidegom

08:10 Fitness: Zumba Toning

08:45 Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles

09:00 CNN Nieuws

09:35 Liv And Maddie

10:00 Tv.Film: Christmas At Pemberley Manor

11:30 Kung Fu Panda Holiday

12:00 CNN Nieuws

12:35 Tekenfilm : A Frozen Christmas 3

13:50 Super Hit Video:Super Pop Clips

14:50 Kinderfilm : Goosebumps 1

16:40 Doc.: Christmas In Zwitserland

17:15 Gado Wortoe Taki So en Leri Wi So (les.39)

18:00 ATV Nieuws

18:55 The Great Christmas Light Fight

19:50 Darci Lynne: My Hometown Christmas

20:45 ATV Sports

21:55 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 Queen Of The South

22:50 Hap And Leonard

23:35 Caribbean Newsline

00:05 Herh.ATV Nieuws

00:40 MacGyver

01:25 Tv.Film: A Bad Moms Christmas

03:10 Tv.Film: Mercy Christmas

04:35 The Big Food Rescue

05:20 Tekenfilm : Curious George : A Very Monkey Christmas

06:15 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

