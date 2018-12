7:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:30 Telesur/SVB : Papatam x Inter Moengotapoe live

18:35 Little Big Shots

19:20 How It’s Made

19:45 Tap A Bankstel:Don Gill

21:00 Miss Universe (Live)

00:05 How To Get Away With Murder

00:50 Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)