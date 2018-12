7:00   Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

14:00 Voetbal:Telesur-SVB Eerste Divisie Competitie:Robinhood x SNL

16:00 Aljazeera Nieuws

16:20 Middagfilm:All I Want For Christmas Is You

17:55 Lets Get Local:Wit Santi Educatief Centrum

18:30 A Glimpse Of Miss Universe

19:15 ATV Nieuws

19:55 Super Hit Top 10

20:15 Uefa Europa League Journaal

21:05 Miss Supranational 2018

00:15 The Last Kingdom

