Zondag 09 December 2018 (KN.12.1)

7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:11 Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles

8:30 Marvel Avengers Assemble

9:00 Tv.film:The Christmas Dragon

10:50 Speed Is The New Black

11:36 400 Thunder:Top Bikes

12:05 Fish Finder

12:41 STIHL National Championship Air Races

13:30 AquaX Eurotour

14:00 Maranatha Ministries

15:01 Anthony Bourdain:Parts Unknown

16:00 Anne (With An E)

16:45 Stuck In The Middle

17:28 Raven’s Home

18:00 Revue:Binnenlands Weekovewrzicht

18:45 SU Aid Burger & Cocktail

20:00 Running Wild With Bear Grylls

21:06 Saturday Night Live Christmas Special

22:51 Tv.film:Johnny Frank Garret’s Last Word

00:28 Deception

01:12 Tv.film:Shot

02:40 Tv.film:Redirected

04:20 Lucifer

05:05 Travelers

05:50 In Confidence:David Attenborough

06:40 CNN Nieuws

07:35 Roep Van De Bruidegom

(Wijzigingen Voorbehouden)