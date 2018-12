TIJD Altijd een goed idee

woensdag 5 december 2018

07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:30 Suri Tunes

17:30 Mickey’s Magical Christmas: Snowed In at the House of Mouse

18:30 A Garfield Christmas Special

19:00 ATV Nieuws

19:45 Chef’s Table

20:30 SZVB Zaalvoetbal Finals (Game.2)

22:30 Caribbean Newsline

23:00 Pose

00:00 Colony

00:45 Einde Uitzending

