Zaterdag 01 December 2018 (KN.12.1)

07:00 CNN Nieuws

07:36 Logos International

08:37 Tangled The Series

09:00 Caribbean Newsline

09:35 Masterchef Junior

10:20 Angelina Ballerina

10:36 Power Rangers Super Ninja Steel

11:01 Andi Mack

11:25 Project Runway All Stars

12:20 Kinderfilm:Rise Of The Guardians

14:00 Celtic Woman Home For Christmas

15:15 De Levende Steen Gemeente

15:45 Adventure Time

16:05 Cobra Kai

16:32 Liv And Maddie

17:06 Puppy Dog Pals

17:30 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:48 Emperor Of The Seas

20:00 Black Sabbath

21:01 The Rubing Health Foundation

21:30 The Detour

22:07 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:15 The Sinner

23:00 Tv.film:Rivers 9

00:40 ATV Nieuws

01:16 Aftermath

02:00 Tv.film:Afternoon Delight

03:38 Tv.film:Beasts Of No Nation

05:55 Expedition Burma

07:00 Crowded

(Wijzigingen Voorbehouden)