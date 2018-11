ATV KN.12.1 Woensdag 28 November 2018

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness:Insanity Fit Test

08:37 Inspector Gadget

09:00 Caribbean Newsline

09:35 Mickey And The Roaster Racer

10:00 Tv.Film:Mad Money

12:00 CNN Nieuws

12:35 Kinderfilm:Ninja Scroll

14:10 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:10 Batman

16:00 Doc.: Native America

17:00 Naruto

18:00 ATV Nieuws

18:50 Andi Mack

19:15 Christmas Cookie Challenge

20:10 Youth Outreach

20:40 Herh.Supranational 2018: Road To Polen (afl.01)

22:00 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:10 Young And Hungry

22:35 S.W.A.T.

23:25 Tv.Film: The Perfect Day

01:00 Caribbean Newsline

01:30 Herh.ATV Nieuws

02:05 Claws

02:50 Tv.Film:Fist Of Legend

04:35 Tv.Film:The Immortal War

06:10 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)