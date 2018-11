7:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:00 43ste Srefidensi Viering Vanuit Saramacca

21:00 Tap A Bankstel:Ramon Tjon A Fat

22:15 Trial & Error

22:40 Genius

23:35 How To Get Away With Murder

(Wijzigingen Voorbehouden)