ATV (KN.12.1) – ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018

07:00 CNN Nieuws

07:35 Logos International

08:35 Tangled The Series

09:00 Caribbean Newsline

09:35 Masterchef Junior

10:30 Power Rangers Ninja Steel

11:00 Andi Mack

11:25 Project Runway All Stars

12:15 Tv.Film: Little Men

13:45 Entertainment: Luther Vandross Live at Wembly

15:15 De Levende Steen Gemeente

15:45 Cobra Kai

16:15 Batman Bad Blood

17:35 Herh. SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:55 Sranan Tori : Wasserette – Pese Pese

19:15 Chinas Green Revolution

19:40 IDB Infomercial: Education Sector

20:00 Karaoke Fun Show

21:00 The Rubing Health Foundation

21:20 The Detour

21:55 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 The Sinner

22:50 Tv.Film:Speed Kills

00:40 Herh.ATV Nieuws

01:15 Altered Carbon

02:10 Tv.Film: Adrift

03:50 Tv.Film: Arizona

05:15 Expedition Borneo

06:05 Crowded

06:30 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)