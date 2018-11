07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

14:30 Zaalvoetbal:FCB x All Stars

17:00 Suri Tunes

18:00 Fuji A World Heritage Site Blessed With Water

19:00 ATV Nieuws

19:40 How Do They Do It

19:40 Chef’s Table

20:30 Zaalvoetbal:Mengao x Styx

21:00 Girlfriends’ Guide To Divorce

21:45 Caribbean Newsline

22:15 Pose

23:30 Colony

(Wijzigingen Voorbehouden)