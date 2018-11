ATV KN.12.1 Woensdag 14 November 2018

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness: Shaun T Tabata Power

08:45 Adventure Time

09:00 Caribbean Newsline

09:35 Tangled The Series

10:00 Tv.film: Here And Now

12:00 CNN Nieuws

12:35 Middagfilm: Time Freak

14:20 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:15 Kinderfilm: The Tigger Movie

16:40 Hidden Britain By Drone (afl.03)

17:30 Pat The Dog

18:00 ATV Nieuws

18:45 Liv And Maddie

19:10 Treehouse Masters

20:00 Youth Outreach

20:35 Soeng Ngie’s Keukengeheimen: Thailand

21:30 Young And Hungry

22:00 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:10 S.W.A.T.

22:50 Tv.film: Outlaw King

01:00 Caribbean Newsline

01:35 ATV Nieuws

02:10 Tyrant

03:00 Tv.film: Stiletto

04:40 Tv.film: Jailbreak

06:15 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(Wijzigingen Voorbehouden)