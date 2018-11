ATV (KN.12.1) – WOENSDAG 07 NOVEMBER 2018

7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Fitness:Zumba Fitness Concert

9:10 Caribbean Newsline

9:45 WinX Club

10:10 Tv.film: Twister

12:00 Divali Nieuwsbreak

12:25 Middagfilm: Marmaduk

13:55 Super Hit Video:Super Pop Clips

14:50 Kinderfilm: The Stolen Princess

16:30 Hidden Britain By Drone

17:25 Divali Nieuwsbreak

18:00 ATV Nieuws

18:45 Liv And Maddie

19:10 Treehouse Masters

20:00 Fish Finder

20:35 Fiber Vibes

20:45 How It’s Made

21:10 Speechless

21:35 Young And Hungry

22:05 S.W.A.T.

23:00 Tv.film: Hindi Medium

01:15 Caribbean Newsline

01:45 ATV Nieuws

02:25 Tyrant

03:15 Tv.film: The Last Rescue

05:00 Tv.film: The Intern

07:00 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)