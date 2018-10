7:00   Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

15:30 Voorbeschouwing UEFA Europa League

16:00 Sport:Voetbal:UEFA Europa League:Chelsea x Bate

18:00 Nabeschouwing UEFA Europa League

18:30 Voltron:Legendary Defender

19:20 ATV Nieuws

20:00 Jago:A Life Underwater

20:50 Take Two

21:35 Burden Of Truth

22:25 Caribbean Newsline

23:00 The 100

23:45 Iron Fist

(Wijzigingen Voorbehouden)