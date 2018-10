Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

donderdag 4 oktober 2018

7:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

14:00 Uefa Europa League: Milan x Olympiacos

16:00 Cartoons

16:30 Suri Tunes

17:30 Voltron: Legendary Defender

18:30 Dare2 Challenge : Guatemala x Frans Guyana

20:30 Take Two

21:00 Dare2 Challenge : Suriname x Curacao

23:00 ATV Nieuws

23:30 Caribbean Newsline

0:00 The 100

0:45 Jessica Jones

01:35 Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)