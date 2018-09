Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

woensdag 19 september 2018

7:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:30 Panorama

17:15 Suri Tunes

18:15 Fitness:Zumba Warm Up And Cool Down

19:00 ATV Nieuws

19:40 Cardiff Living On The Streets

20:10 Cooked

21:00 Claws

21:50 Caribbean Newsline

22:20 In Contempt

23:05 Colony

23:50 Tv.film:Beyond The Reach

(Wijzigingen Voorbehouden)