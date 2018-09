Vrijdag 14 September 2018 (KN.12.1)

07:00 CNN Nieuws

07:36 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness:21 Daysfix Upper Fix

08:45 Adventure Time

09:00 Caribbean Newsline

09:36 Atomic Puppet

10:00 Masterchef U.S.

10:45 Power Ranger Ninja Steel

11:10 ATV Sports

12:00 CNN Nieuws

12:32 Kinderfilm:Next Gen

14:20 Super Hit Top 10

14:48 Big Hero 6:The Series

15:11 Whazz Up?

15:38 American Ninja Warrior

17:05 Gemeente Eenheid In Christus

17:40 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:45 Instinct

19:45 Tv.film:The Children Act

21:45 Trekking:Payday/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:01 24 Legacy

22:46 Scorpion

23:37 Caribbean Newsline

00:08 ATV Nieuws

00:45 Minority Report

01:30 Tv.film:Silencer

03:00 Tv.film:Hunting Emma

04:45 Beat Shazam

05:30 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)