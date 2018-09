Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

zondag 09 september 2018

7:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:30 Britains Got Talent

17:00 Avatar – The Legend of Korra

17:30 Little Big Shots

18:15 Entertainment : Maroon 5 – Live at Rock in Rio

19:30 Doc.: Wild Balkens

20:30 Puerto Latino Internacional

21:00 Fallout 911

21:30 Trail and Error

22:00 Genius

22:50 How To Get Away With Murder

23:35 Tv.film: 3 Nights in the dessert

1:00 Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)