Zaterdag 08 September 2018 (KN.12.1)

07:00 CNN Nieuws

07:35 Logos International

08:37 Tangled The Series

09:25 Caribbean Newsline

10:00 MasterChef The Professionals

11:00 Power Rangers Ninja Steel

11:25 Andi Mack

11:46 The Amazing Race

12:35 Tv.film:Alvin And The Chipmunks The Road Chip

14:10 Michael Jackson:Bad

15:15 De Levende Steen Gemeente

16:00 The Brave

16:45 Costa Rica Central America’s Green Treasure

17:31 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:45 Sranan Tori:Jong ASAGO En ASAGO

19:11 Liv And Maddie

19:35 David Gilmore In Concert

21:15 The Rubing Health Foundation

21:37 Grown-Ish

22:10 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Macth.3/High.5

22:18 Designated Survivor

23:01 Tv.film:The Padre

00:41 ATV Nieuws

01:20 The Code

02:15 Tv.film:Term Life

03:50 Tv.film:The Asian Connection

05:22 Tv.film:Active Shooters

06:32 A.D.The Bible Continues

07:15 Awkward

(Wijzigingen Voorbehouden)