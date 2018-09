ZONDAG 02 SEPTEMBER 2018 (KN.12.1)

7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 My Little Pony

8:35 Kinderfilm:Duck Duck Goose

10:10 Red Bull Signature Series:Joyride

11:15 Speed Is The New Black

12:05 Suriname Ninja Warrior Part 2

12:55 Hi-Tech Drift Allstars Series (round.05):Sydney Motorsport Park

14:00 Maranatha Ministries

15:00 What On Earth

15:50 Siren

16:35 Winx Club

17:20 Alexa & Katie

18:00 Revue:Binnenlands Weekoverzicht

18:30 Fiber Vibes

18:40 Young Sheldon

19:10 Gardeners World

20:15 Grassalco InVitro Plants

20:35 Blue Planet II : Our Blue Planet

21:50 Tv.film: The Bookshop

23:45 Tv.film: The only living boy in New York

01:15 Rosewood

02:00 Tv.film : Cop Out

03:50 Lucifer

04:35 Great Continental Railway Journeys : Pisa To Lake Garda

5:35 Training Day

06:15 CNN Nieuws

07:35 Roep Van De Bruidegom

(Wijzigingen Voorbehouden)