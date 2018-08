07:00 Cartoons

16:30 Suri Tunes

17:30 Cloak And Dagger

18:15 Fitness:Shaun T Pure Cardio

19:00 ATV Nieuws

19:40 The Shannara Chronicles

20:25 Chinas New Silk Road

21:00 If Loving You Is Wrong

21:45 Caribbean Newsline

22:20 Tv.film:The Unity Of Heroes

(wijzigingen voorbehouden)