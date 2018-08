Maandag 13 Augustus 2018 (KN.12.1)

7:00 CNN Nieuws

7:36 Roep Van De Bruidegom

8:11 Fitness:Shaun T Pure Cardio

9:00 CNN Nieuws

9:35 Sranan Tori:Wan Denki

10:02 Tv.film:Measure Of A Man

12:00 CNN Nieuws

12:38 Middagfilm:Lego DC Super Hero Girls:Brain Brain

14:00 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:00 Middagfilm:Justice League War

16:28 Biggest Dog In The World

17:20 Gado Wortoe Taki So En Bijbel Wortoe Leri Wi So

18:00 ATV Nieuws

18:48 Timeless

19:30 How To Build Everything

20:08 Good Girls

20:57 Forward Motion Infomercial:Value Of Nature

21:05 ATV Sports

22:01 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:10 Queen Sugar

22:53 Taken

23:37 Caribbean Newsline

00:08 ATV Nieuws

00:45 The Catch

01:30 Tv.film:The Barn

03:00 Tv.film:Gatao 2:Rise Of The King

05:11 Amazing Hotels:Life Beyond The Lobby

06:10 Kinderfilm:Barbie Dolphin Magic

07:15 CNN Nieuws