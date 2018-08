Zaterdag 04 Augustus 2018 (KN.12.1)

07:00 CNN Nieuws

07:36 Logos International

08:37 Tangled The Series

09:00 Caribbean Newsline

09:36 Masterchef The Professionals

10:36 Power Rangers Ninja Steel

11:00 Andi Mack

11:45 The Amazing Race

12:30 Tv.film:Avengers Infinity War

15:03 Elena Of Avalor

15:26 De Levende Steen Gemeente

15:56 MacGyver

16:41 Amazon River Crocs

17:35 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:45 597 Charts SURIPOP Edition

19:15 Forward Motion:Proces Vernieuwing Natuurwetgeving

20:00 The Life And Death Of Marvin Gaye

21:11 The Rubing Health Foundation

21:30 Grown-Ish

22:05 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:16 Designated Survivor

23:00 Tv.film:Father Of The Year

00:42 ATV Nieuws

01:20 Heartbeat

02:06 Tv.film:Kill Me Three Times

03:42 Tv.film:Jupiter Ascending

05:50 A.D.The Bible Continues

06:40 Awkward

07:05 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)