TIJD ATV(KN.12.2) – Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

Zondag 29 Juli 2018

07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:30 Britain’s Got Talent

17:30 Kinderfilm:The 7th Dwarf

19:00 Last Man Standing

19:30 The Flintstones

20:00 Herh.Tap A Bankstel:Ashwin Chitanie

21:05 Karaoke Fun Show

22:00 Puerto Latino Internacional

21:35 Jessie

22:30 Seven Seconds

23:55 How To Get Away with Murder

00:40 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)