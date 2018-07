MAANDAG 23 JULI 2018 / ATV(KN.12.1)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

maandag 23 juli 2018

07:00 CNN Nieuws

07:35 Roep van de Bruidegom

08:10 Fitness:Shaun T Insanity Sweat Intervals

08:45 Angelina Ballerina:The Big Performance

09:00 CNN Nieuws

09:35 Ducktales

10:00 Tv.Film:Words And Pictures

12:02 CNN Nieuws

12:40 Tv.Film:Balto

14:00 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:00 Tv.Film:The Age Of Adaline

17:10 Gado Wortoe Taki So En Bijbel Wortoe Leri Wi So

18:00 ATV Nieuws

18:45 The Librarians

20:00 Good Girls

21:00 ATV Sports

21:55 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:10 Queen Sugar

22:55 Taken

23:40 Caribbean Newsline

00:15 Herh.ATV Nieuws

00:50 The Catch

01:35 Tv.Film:Supremacy

03:30 Tv.Film:The Best And The Brightest

05:00 Doc.Amazing Hotels:Life Beyond The Lobby

06:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)