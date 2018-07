07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:30 Panorama

17:15 Suri Tunes

18:15 Zumba Warm Up and Cool Down

19:00 ATV Nieuws

19:40 Liv And Maddie

20:05 Doc.:The Great Butterfly Adventure

21:35 Speechless

22:00 Caribbean Newsline

22:35 X-Files

23:20 Shadowhunters

00:05 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)