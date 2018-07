7:00   Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:30 Suri Tunes

17:30 Trollhunters

18:20 Fitness:Yoga Beginners Unwinding Muscle Tension

19:00 ATV Nieuws

19:40 A Week In The Wild

20:40 The Mysteries Of Laura

21:30 Life Sentence

22:15 Caribbean Newsline

22:45 The 100

23:30 Jessica Jones

(Wijzigingen Voorbehouden)