ATV KN.12.1 Maandag 16 JULI 2018

7:00 CNN Nieuws

7:35 Roep Van De Bruidegom

8:10 Fitness:Zumba RusH

8:35 The Looney Tunes

9:00 CNN Nieuws

9:37 Sranan Tori:Mix Max

10:02 Tv.film:Jenny’s Wedding

11:45 Teen Titans:Body Adventure

12:00 CNN Nieuws

12:31 Tv.film:A Royal Night Out

14:10 Super Hit Video

15:05 Kinderfilm:Barbie In Rock ‘n Royals

16:35 Beaver Las Vegas Saving The Trip

17:26 Gado Wortoe Taki So En Bijbel Wortoe Leri Wi So (les.62)

18:00 ATV Nieuws

18:45 The Librarians

19:30 Kevin Can Wait

20:00 Good Girls

21:00 ATV Sports

21:50 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:00 Queen Sugar

22:45 Taken

23:30 Caribbean Newsline

24:00 ATV Nieuws

00:35 The Catch

01:20 Tv.film:Mr.Turner

03:50 Tv.film:Clouds Of Sils Maria

05:55 Coast Australia

06:45 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)