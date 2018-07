DONDERDAG 5 JULI 2018 ATV (KN.12.1)

Tijd ATV (KN.12.1) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

donderdag 5 juli 2018

7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Fitness: Shaun T Cardio Challenge

8:45 Teen Titans

9:00 Caribbean Newsline

9:35 The Looney Tunes Show

10:00 Tv.film: Ideal Home

11:35 Hey Jackie

12:00 CNN Nieuws

12:35 Kinderfilm: Gnome Alone

14:00 Super Hit Classics

15:00 Doc.: Beaver Las Vegas Saving The Strip

16:00 The Flintstones

16:30 597 Charts

17:10 This Is The Day Of Victory For You

18:00 ATV Nieuws

18:45 ATV Sports

19:35 The King Of Queens

20:05 Whazzz Up

21:00 Panorama

21:55 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 Lucifer

22:50 Money Heist

23:40 Caribbean Newsline

00:10 ATV Nieuws

00:45 When We Rise

02:10 Tv.film: The Hitmans Bodyguard

03:10 Tv.film: End Of The Gun

04:40 X-Ray Mega Airport

05:25 Tekenfilm : Iron Man

06:55 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(Wijzigingen Voorbehouden)