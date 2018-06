WOENSDAG 27 JUNI 2018 ATV(KN.12.2)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

Woensdag 27 JUNI 2018

07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

14:00 FIBA AmeriCup 2021 Caribbean Pre- Qualifier: Suriname x Saint Vincent and The Grenadines (Herh.)

16:00 Panorama (Herh.)

17:00 Suri Tunes

18:00 Fitness : Zumba Warm Up And Cool Down

18:45 FIBA AmeriCup 2021 Caribbean Pre- Qualifier: Bermuda x Montserrat

21:00 FIBA AmeriCup 2021 Caribbean Pre- Qualifier: Guyana x Suriname

23:05 ATV Nieuws

23:40 For The People

00:25 Colony

01:10 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)