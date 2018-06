Vrijdag 08 Juni 2018 (KN.12.1)

7:00 CNN Nieuws

7:36 Steven Reyme Ministries

8:11 Fitness:Zumba Rush

8:35 Gravity Falls

9:00 Caribbean Newsline

9:35 He-Man And The Masters Of The Universe

10:00 Hells Kitchen U.S.

10:45 Liv And Maddie

11:10 ATV Sports

12:00 CNN Nieuws

12:36 Tv.film:Teenage Mutant Ninja Turtles

14:20 Super Hit Top 10

14:55 Whazzz Up?

15:51 Teen Titans

16:11 American Ninja Warrior:Ninja vs Ninja

16:56 Gemeente Eenheid In Christus

17:27 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:48 ODESUR 2018 Update

19:07 Deception

20:03 Tv.film:The Good Lie

22:02 Trekking:PayDay/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:14 24 Legacy

23:00 Scorpion

23:51 Caribbean Newsline

00:22 ATV Nieuws

01:00 Evil Lives Here

01:45 Tv.film:’71

03:25 Tv.film:Bad Country

05:06 The Doctor Who Gave Up Drugs

06:05 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)