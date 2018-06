MAANDAG 4 JUNI 2018 – ATV.(KN.12.2)

Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

Maandag 04 Juni 2018

07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

14:00 Sport:Voetbal:Telesur-SVB 1ste Divise Competitie:Notch x Botopasi

16:00 Suri Tunes

17:00 ODESUR 2018 Update

17:30 145:Het Verleden,Het Heden,De Toekomst

18:00 Life Stories:Fighting for Life

19:00 ATV Nieuws

19:40 Grandfathered

20:05 Agents Of S.H.I.E.L.D.

20:50 Caribbean Newsline

21:25 Beursflits i.v.m. 145 Jaar Hindoestaanse Immigratie

21:45 Chicago PD

22:30 Mindhunter

23:20 Tv.Film:I Am Slave

00:45 Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)