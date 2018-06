ZONDAG 3 JUNI 2018

Tijd ATV (KN.12.1) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

zondag 03 juni 2018

7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Puppy Dog Pals

8:35 Elena Of Avalor

9:00 Dakwing Duck

9:30 FIA ETRC 2017 (round.2) At Misano

10:00 Hi-Tec Drift Allstars Series Rd.2 Sidney Motorsport Park

11:00 Top Gear

12:05 Offshore Superboats Rd.3 Coffs Harbour

13:00 Red Bull Signature Series Frozen Rush 2014

14:00 Beursflits i.v.m. 145 Jaar Hindoestaanse Immigratie

14:20 Maranatha Ministries

15:20 Owru Poku Man Fu Sranan:Robby Alberga

16:30 Planet Earth

17:30 Fiber Vibes

18:00 Revue:Binnenlands Weekoverzicht

18:30 ODESUR 2018 Update

18:45 The Mayor

19:10 Gardeners World

20:15 145:Het Verleden,Het Heden,De Toekomst

20:40 I Shouldn’t Be Alive

21:35 Tv.film:Viceroy’s House

23:30 Tv.film:Hector And The Search For Happiness

01:30 Rosewood

02:15 Tv.film:Cleaner

03:41 Paul Merton In India

04:26 Hindsight

05:07 Van Helsing

06:00 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)