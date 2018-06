Zaterdag 02 Juni 2018 (KN.12.2)

07:00 BBC Nieuws

12:00 Cartoons

14:00 Sport:Telesur-SVB 1ste Divisie Competitie:Voorwaarts x Robinhood

16:05 Kinderfilm:Starship Troopers:Traitor Of Mars

17:35 ODESUR 2018 Update

17:40 145:Het Verleden,Het Heden,De Toekomst

18:00 Lets Get Local

18:30 The Flintstones

19:00 ATV Nieuws

19:45 Super Hit Top 10

20:20 Beursflits i.v.m. 145 Jaar Hindoestaanse Immigratie

20:45 Truth Be Told

21:10 Richting

21:25 Grimm

22:10 Tv.film:Gringo

00:05 Mind Games

(Wijzigingen Voorbehouden)