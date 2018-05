ATV KN.12.1 Vrijdag 25 Mei 2018

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness:Shaun T Dance Party Booty Shakin

09:00 Caribbean Newsline

09:35 Ducktales

10:00 Hell’s Kitchen US

10:45 Kevin Can Wait

11:10 ATV Sports

12:00 CNN Nieuws

12:35 Doc.:Attenborough And The Sea Dragon

13:35 Super Hit Top 10

14:10 Entm.:Bob Marley and the Wailers

15:15 Whazzz Up??? Herh.

16:00 American Ninja Warrior:Ninja vs Ninja

16:45 Doc.:Costa Rica Central America’s Green Treasure

17:30 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:45 Deception

19:45 Tv.Film:The Shack

22:15 Trekking:Payday/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:25 24 Legacy (afl.02)

23:05 Scorpion

23:55 Caribbean Newsline

00:25 Herh.ATV Nieuws

01:00 Evil Lives Here

01:45 Tv.Film:Looper

03:40 Tv.Film:Mental

05:35 24 Legacy (afl.01)

06:20 CNN Nieuws

07:35 Logos International

(wijzigingen voorbehouden)