TIJD ATV (KN.12.2) Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

Zaterdag 19 Mei 2018

07:00 BBC Nieuws

12:00 Royal Wedding in London

13:00 Finale FA Cup:Chelsea FC X Manchester United FC

15:00 BBC Nieuws

16:30 Telesur/SVB:Inter Moengotapoe x Robinhood

18:30 Lets Get Local

19:00 ATV Nieuws

19:45 Super Hit Top 10

20:20 Truth Be Told

20:45 Grimm

21:30 Tv.Film:The Duel

23:25 Mind Games

00:10 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)