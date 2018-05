07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:00 Suri Tunes

17:00 Lost In Space

18:00 Flight Of The Butterfies

18:45 EBS Infomercial:DB Apoera Upgrade

19:00 ATV Nieuws

19:40 Telesur-SVB 1ste Divisie Highlights

20:00 The Shannara Chronicles

20:45 Costa Rica:Central America’s Green Treasure

21:30 Jane The Virgin

22:15 Caribbean Newsline

22:45 Tv.film:Deep Blue Sea 2

00:20 Einde Uitzending ATV (KN.12.2)

(Wijzigingen voorbehouden)