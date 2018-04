Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Zondag 29 April 2018

7:00 Aljazeera Nieuws

11:00 Sport:Taekwondo

12:00 Aljazeera Nieuws

14:00 Sport:Telesur-SVB 1ste Divisie Competitie:Inter Moengotapoe x Nishan 42

15:30 Aljazeera Nieuws

16:30 Sport:Telesur-SVB 1ste Divisie Competitie:SNL x West United

18:35 Ellen’s Game Of Games

19:30 Sport:SBA Heren Hoofdklasse:Yellow Birds x De Schakel (halve finale/game.05)

21:35 Tap A Bankstel:Purcy Olivieira

22:45 Puerto Latino Internacional

23:15 Crossing Lines

00:05 How To Get Away with Murder

00:50 Einde Uitzending

