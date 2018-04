Zaterdag 28 April 2018 (KN.12.1)

7:00 CNN Nieuws

7:35 Logos International

8:36 The Magic Schoolbus Rides Again

9:02 Caribbean Newsline

9:35 Masterchef U.S.

10:20 Knight Squad

10:45 Survivor

11:30 Batman

12:00 CNN Nieuws

12:35 Tv.film:The Beaver

14:12 Woman Raised By Monkeys

15:41 De Levende Steen Gemeente

16:13 George Michael

16:43 Macgyver

17:30 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:45 Live Intro Caribbean Next Top Model

19:00 Caribbean Next Top Model

20:25 Live Afsluiting Caribbean Next Top Model

21:13 The Rubing Health Foundation

21:32 Black-ish

21:57 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 Owru Poku Man Fu Sranan:Ruben Del Prado

23:15 Designated Survivor

24:00 Tv.film:The Drop

01:58 ATV Nieuws

02:35 Tv.film:The Salvation

04:08 Tv.film:Tell

05:37 Secrets Of The Underground:Californias Hidde Doomsday

06:20 Crazy Ex-Girlfriend

07:03 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)