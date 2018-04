Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

Dinsdag 24 April 2018

7:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Sport:Coca-Cola Futsal Scholencompetitie 2018:Finale Meisjes U-21

14:00 Sport:Coca-Cola Futsal Scholencompetitie 2018:Finale Jongens U-17

15:35 Tv.film:Sabrina Down Under

17:10 Suri Tunes

18:10 Fitness:Zumba Active

19:00 ATV Nieuws

19:50 Telesur-SVB 1ste Divisie Highlights

20:10 Jane The Virgin

21:00 Sport:SBA Heren Hoofdklasse:Yellow Birds x De Schakel (halve finale/game.03)

23:15 Caribbean Newsline

23:45 Tv.film:Sorority Party Massacre

(Wijzigingen Voorbehouden)