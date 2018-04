ATV KN.12.2 Zondag 22 April 2018

07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Coca Cola Futsal Scholen Competitie 2018:Finale Jongens U-14

14:00 Coca Cola Futsal Scholen Competitie 2018:Finale Meisjes U-21

16:00 Coca Cola Futsal Scholen Competitie 2018:Finale Jongens U-17

18:00 Coca Cola Futsal Scholen Competitie 2018:Finale Jongens U-21

20:00 Last Man Standing

20:25 Puerto Latino Internacional

21:00 SBA Heren Hoofdklasse:De Arend X SCVU

23:00 Crossing Lines

23:46 How To Get Away with Murder

00:30 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)